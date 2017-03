Ganz normal: Auch Daniela Katzenberger ist morgens im Eimer

Auch wenn viele Stars es nicht zugeben möchten, so sind sie -wie ihre Fans auch- ganz normale Menschen. Obwohl Daniela Katzenberger sehr erfolgreich ist, ist sie auf dem Boden geblieben und teilt auf Facebook immer wieder lustige Schnappschüsse aus ihrem Leben.

Heute war sie bereits am Morgen hochgradig amüsiert, denn ein Blick in den Spiegel offenbarte die Wahrheit: Auch Promis sind morgens müde! "Keine Ahnung, wer die sind ... aber wir putzen ihnen trotzdem mal die Zähne", kommentiert die 30-Jährige ihr lustiges Badezimmer-Foto mit Ehemann Lucas und Töchterchen Sophia.

So viel Ehrlichkeit kommt bei den Fans gut an. "Oh je. Ihr seid ja richtig normale Menschen! Danke für das Foto, das ist sehr aufmunternd“, ist unter dem Schnappschuss zu lesen. Zerzauste Haare und verschmierte Schminke können Dani eben nichts anhaben – ihre Fans lieben sie einfach in jeder Lebenslage!