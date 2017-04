Ganz schön knackig: Sarah Connor zeigt ihren After-Baby-Body

Seit der Geburt ihres vierten Kindes im Januar hat Sarah Connor den Turbo-Gang eingelegt. Seit einigen Wochen steht sie schon wieder auf der Bühne und ist mit ihrem Album „Muttersprache“ in ganz Deutschland unterwegs.

Nun gönnt sich die 36-Jährige endlich eine kleine Pause und entspannt sich im Badeurlaub. Auf ihren Urlaubsfotos lässt sich schnell erkennen, dass der After-Baby-Body der Sängerin unglaublich gut aussieht. So postet sie nicht nur ein Strandfoto von sich, sondern auch ein cooles Unterwasserbild, auf dem ihre knackige Kehrseite zu sehen ist.

„Wow, du siehst unglaublich gut aus“, findet ein begeisterter User. Bei so einem straffen Tour-Programm ist es allerdings kein Wunder, dass Sarah so kurz nach der Geburt schon wieder in Topform ist.