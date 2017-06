Gary DeCarlo: Der Sänger ist tot!

Er hat den Kampf gegen den Krebs verloren: Gary DeCarlo ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Im Beisein seiner Frau soll er nun im Krankenhaus gestorben sein, wie ein Vertrauter dem Promiportal „tmz“ bestätigt.

Gary DeCarlo war der Sänger der Musikgruppe „Steam“. Seinen größten Erfolg hatte er mit dem Song „Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye“ – der Hit wurde auch in dem Film „Gegen jede Regel“ verwendet. Die Single hat er damals mit seinen Jugendfreunden Paul Leka und Dale Frashuer geschrieben. „Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye“ kletterte damals sogar auf den ersten Platz der US-Singlecharts. Bis heute wird der Hit in sämtlichen Sportstadien gesungen.

Im Jahr 2016 verkündete dann Gary DeCarlo, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist.