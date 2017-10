Geburtstags-Sex mit einem Schüler: Lehrerin muss ins Gefängnis

Eigentlich hatte Alice McBrearty eine vielversprechende Zukunft vor sich. Doch die Lehrerin ließ sich auf eine Affäre mit einem 15-jährigen Schüler ein und muss nun mit den Konsequenzen leben.

Die 23-Jährige hatte den Jungen über soziale Medien kontaktiert und nach seiner Nummer gefragt. Dann lud sie ihn zum Essen ein und kaufte ihm Geschenke. McBrearty buchte ein Hotelzimmer, in dem es dann zum Sex zwischen den beiden kam. Außerdem sollen sie im Haus ihrer Eltern, in ihrem Auto und in einer Garage miteinander geschlafen haben. Dies soll ein „Geburtstagsgeschenk“ für den Jungen gewesen sein.

Der Vater des Schülers machte sich Sorgen, als er die Anrufliste seines Sohnes sah. Der Junge wurde von der Polizei und Sozialarbeitern verhört und gab schließlich zu, eine viermonatige Affäre mit McBrearty gehabt zu haben.

Die Richterin beschrieb die Lehrerin als „helle, intelligente und begabte junge Frau, die Recht von Unrecht unterscheiden könne.“ Trotzdem muss sie nun für 16 Monate ins Gefängnis. „Sie haben sich auf eine sexuelle Beziehung mit einem 15-jährigen Kind eingelassen. Ich verstehe zwar, dass er eingewilligt hat – aber welcher 15-jährige Schuljunge würde so ein attraktives Angebot ablehnen?“, fügte die Richterin außerdem hinzu.