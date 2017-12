Gedeon Burkhard: Traurige Trennungs-Beichte

Erst kürzlich sorgte Gedeon Burkhard bei seinen Fans für Spekulationen. Er war in der Öffentlichkeit mit einer Unbekannten zu sehen und nicht mit seiner langjährigen Freundin. Viele fragten sich: Ist Gedeon von seiner Herzensdame getrennt? Der Schauspieler gibt nun ein eindeutiges Statement ab.

Gedeon Burkhard ist mit einer Unbekannten unterwegs

Vor einigen Wochen war Gedeon Burkhard mit einer Unbekannten in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch wer ist die hübsche Blondine an seiner Seite? Wie der Schauspieler gegenüber "Bild" verriet, handele es sich bei seiner Begleitung um Ewa Palyga, Managerin bei Mercedes in China. Ebenfalls fügte er hinzu: "Es ist erst unsere dritte Verabredung. Alles ist noch ganz frisch." Aber was ist aus seiner Freundin geworden?

Gedeon Burkhard ist Single

Wie der 48-Jährige nun gegenüber "Bunte.de" erläutert, ist er seit gut anderthalb Jahren Single. Die Trennung von seiner langjährigen Freundin erfolgte still und heimlich. Die beiden waren seit 2008 ein Paar. Was die Zukunft anbelangt ist Gedeon jedoch zuversichtlich. So erzählt er: "Natürlich kann ich mir vorstellen nochmals Vater zu werden, aber ich kann mir viel vorstellen." Auch eine Hochzeit würde der Schauspieler nicht ausschließen. Er verrät: "Wenn jemand, den ich liebe, unsere Beziehung zelebrieren möchte, finde ich das eine schöne Idee." Was die Liebes-Zukunft für Gedeon bringen wird? Wir können gespannt sein...