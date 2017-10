Manche Trends sind einfach nur eines: Total bescheuert! So auch die neuste Idee von Frauen. Die schmieren sich nämlich aktuell gerne das Erkältungsmittel Vick VapoRub auf die Vagina! Geht's noch?

Vick VapoRub für eine saubere Vagina

Wie die "Sun" berichtet, wird in einigen Foren erklärt, wie toll Vick VapoRub für die Vagina sein soll. Dort wird beschrieben , dass "das Sex-Leben auffrischt, Juckreiz lindern soll und reinigend wirkt". Doch laut Experten soll dies ganz und gar nicht stimmen! Im Gegensatz! Dieser neue Trend ist einfach nur gefährlich und blöd!

Gefährlicher Trend: Immer mehr Frauen schieben sie eine Gurke in die Vagina!

Brennen in der Vagina!

Die Vagina braucht keine extra Reinigung durch Vick VapoRub! Eine gesunde Vagina säubert sich von innen gan alleine. Und zur täglichen Routine reichen Wasser und eine ph-neutrale Seife, die außen angewendet wird. Eine Ladung Vick VapoRub kann hingegen dazu führen, dass ex extrem brennt und wehtut. Es kann außerdem die natürlich Scheidenflora zerstören, dadurch können Bakterien in die Schleimhaut eindringen und so zu Infektionen führen!

Also Mädels: Finger weg!