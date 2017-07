Gefährlicher Trend: Glitzer-Kapseln für die Vagina!

Dieser Trend ist wirklich mehr als fragwürdig! In Amerika verkauft die Kosmetik-Firma Pretty Woman Inc. nun Glitzer-Kapseln für die Vagina. Die “Passion Dust Intimacy Capsules”, wie die Kapseln mit Glitzerstaub heißen, sollen die Vagina nach der Anwendung weich und magisch machen. Und: Sie sie sollen Frauen einen glitzernen Orgasmus bescheren! Das schreibt zumindest die Kosmetik-Firma. Doch Gynäkologen warnen vor dem verrückten Trend!

Gynäkologen warnen!

Auf der Website der Kosmetik-Firma heißt es, man könne die Kapseln ohne jegliche Bedenken benutzen. Sie erklären aber auch, dass Gynäkologen sicher davon abraten, da sie ohnehin dagegegen sind sich etwas in die Körperöffnungen zu stecken, was dort eigentlich nicht hingehört. Und Pretty Woman Inc. geht sogar noch einen Schritt weiter. “Selbst wenn du schon einmal einen Infekt hattest, kannst du Passion Dust trotzdem verwenden. Vermutlich kommt der Pilz oder die Entzündung nicht von dem Glitzer, sondern war vorher schon da”, heißt es auf der Website. Doch Ärzte sehen das ganz anders!

Der Glitzer kann Kratzer und Risse in der Vagina verursachen

Wie "The Independent" berichtet, ist der Trend mehr als gefährlich! Die Gynäkologin des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Vanessa Mackay erklärt, dass der Glitzer-Staub Brennen verursachen kann und auch zu Kratzern und Rissen in der Vagina führen kann. Außerdem kann er die Flora verändern und so Infektionen hervorrufen.

Doch trotz jeder Warnung: Der Glitzer-Staub ist mittlerweile ausverkauft. Da bleibt wohl nur zu hoffen, dass der Trend nur von kurzer Dauer ist...