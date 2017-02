"General Hospital"-Star Jay Bontatibus ist tot

Hollywood trauert um einen beliebten Serienstar: Jay Bontatibus ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Der Schauspieler erlag seiner Krebserkrankung.

Jay Bontatibus begeisterte als Soapstar!

Seine Karriere begann Jay Bontatibus in der Serie "Another World". Danach ergatterte er Rollen in "The Young and the Restless" und wirde zum Liebling bei "General Hospital". Und auch in den Erfolgsserien "Walker, Texas Ranger", "CSI: Miami" und "Cold Case" konnte man den attraktiven Jay Bontatibus bewundern.

Jay Bontatibus war einmal verheiratet. 2002 trat er mit der Casting Direktorin Marnie Saitta vor den Altar. Die Ehe hielt nur drei Jahre. Danach hat er den Schritt nie wieder gewagt.

Fans und Familie trauern um Jay Bontatibus

Jay Bontatibus verstarb bereits am 12. Februar. Doch die Nachricht von seinem Tod wurde jetzt erste publik - und bricht zahlreichen Fans das Herz.