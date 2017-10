Genmanipuliert? Bilder von Schweinefarm schockieren das Netz

Diese Bilder schockieren das Netz.

In Zeiten der Massentierhaltung bieten sich in vielen Ställen auf der Welt Bilder des Schreckens - auch in diesem Fall machen Fotos von einer Schweinefarm sprachlos.

Auf Aufnahmen von einer Farm in Kambodscha sind über und über mit Muskeln bepackte Schweine zu sehen, bei denen es sich laut "Newsweek"-Berichten um Amerikanische Yorkshire handelt.

Die Tiere wirken gigantisch und scheinen sich nicht nur aufgrund der engen Käfige, in die sie gezwängt wurden, kaum noch bewegen zu können - auch die Facebook-User reagieren mit Entsetzen.

Auch PETA verurteilte die Zucht der laut ihren Vermutungen genmanipulierten Schweine aufs Schärfste und schrieb in einem Blogeintrag:

"Diese monströsen Kreaturen machen Albträume, und nicht Appetit! Manche werden aufgrund von Genmanipulation mit schmerzhaften Krankheiten geboren.“

Bleibt zu hoffen, dass diese schrecklichen Bilder im Netz endlich zu einm Umdenken bewegen können!