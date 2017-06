George Clooney und Amal Clooney: Die Zwillinge sind geboren! - "Heute morgen haben Amal und George Ella und Alexander Clooney in ihrem Leben willkommen geheißen. Ella, Alexander und Amal sind gesund, glücklich und es geht ihnen gut. George ist unter Beruhigungsmitteln und sollte sich in den nächsten Tagen erholen", verkündet ein gut gelaunter Sprecher des Paares gegenüber dem People Magazine.

Noch vor drei Jahren hätte es wohl niemand für möglich gehalten, dass George Clooney noch eine Familie gründen würde. Und doch hat er Amal Clooney nicht nur geheiratet, sondern ist nun auch Vater von Zwillingen geworden. Als die Gerüchte von Amals Schwangerschaft aufkamen, wollte keiner so recht daran glauben. Selbst als Freund und Kollege Matt Damon darüber sprach, hielten viele es nicht für ausgeschlossen, dass sie sich einen Scherz erlauben.

Doch nun haben sich wohl alle Zweifel erübrigt. Der Nachwuchs ist da. George und Amal Clooney waren bislang bezüglich ihres gemeinsamen Privatlebens recht verschlossen, gaben nur wenige Statements zu ihrer Beziehung. Umso mehr überrascht es nun, dass direkt nach der Geburt ein so offenes offizielles Statement an die Presse gegeben wurde. Da haben wohl die Glückshormone zugeschlagen. Aber wer will ihnen das verdenken...