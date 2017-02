George und Amal Clooney erwarten ihr erstes Baby

Schon seit einigen Wochen munkelt man, dass George und Amal Clooney endlich Nachwuchs erwarten. Bei jedem öffentlichen Auftritt des Paares wanderten die Augen neugierig auf Amals Bauch in der Hoffnung eine kleine Wölbung zu entdecken. Jetzt wird allen Spekulationen von George Clooney höchstpersönlich ein Ende gesetzt, indem er bestätigt: Amal ist tatsächlich schwanger!

Eine seiner Nachbarinnen erzählt gegenüber ‚Radar Online’, dass sie George bei einem Spaziergang zufällig getroffen und ihn ohne Scheu auf die Gerüchte angesprochen habe. Unerwartet offen habe der Schauspieler ihr bestätigt, dass er und Amal Eltern werden.

Nun kann man sich bei solchen Infos aus zweiter Hand ja nie wirklich sicher sein, ob sie wirklich stimmen. Was sich hingegen nicht mehr wegleugnen lässt, ist Amals Babybauch! Denn ‚Radar Online’ veröffentlicht auch Fotos, die keinen Zweifel an ihrer Schwangerschaft lassen. Amal trägt darauf einen weiten grauen Pullover unter dem sich aber deutlich erkennbar ein kleines Bäuchlein abzeichnet. Man kann dem Ehepaar also wohl schon mal gratulieren!