Georgina Fleur: Arbeitet sie jetzt als Callgirl?

Sie liegt nackt in der Badewanne, schaut lasziv in die Kamera. Diese Fotos von Georgina Fleur sind laut "Bild" jetzt auf der amerikanischen Internetseite "eros.com" aufgetaucht. Eine Seite für Escort-Service. Mittlerweile ist das Profil verschwunden. Doch ist Georgina Fleur jetzt ein Callgirl.

Georgina Fleur: "Ich weiß nicht, was das soll!"

Georgina Fleur war ja nie ein Kind von Traurigkeit und zeigte sich gerne freizügig in der Öffentlichkeit. Doch ist sie wirklich ein Callgirl? Auf Anfrage von "Bild" dementiert der RTL-Star das Gerücht. "Nein, ich arbeite nicht als Call-Girl oder als Escort-Frau. Ich habe mit diesem Profil nichts zu tun und weiß nicht, was das soll", sagt sie. Bei dem Profil soll es sich also um einen Fake handeln.

Georgina Fleur: "Die Fotos sind geklaut!"

Doch wie kam es dann zu so einer Anzeige im Internet?"Die sind geklaut! Da sind Leute auf mich neidisch und wollen mir mit allen Mitteln wehtun. In Las Vegas hatte ich Streit mit jemandem. Das ärgert mich", entgegnet Georgina Fleur "Bild". Ganz schön böse....