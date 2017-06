Da denkt man, es sei ruhig um Georgina Fleur (eigentlich Bülowius) geworden, schon kommt ein Ex-Freund der rothaarigen Ex-Bachelor-Kandidatin daher und packt ein paar ziemlich pikante Details aus. Angeblich soll It-Girl Georgina Fleur nämlich von ihm schwanger sein, dies hat der Geschäftsmann aus Berlin „Closer“ gegenüber ausgeplaudert.

Kennenlernt haben sich Georgina Fleur und der 41-Jährige laut seiner Aussage auf dem Flirtportal „mysugardaddy.eu“. Der Unternehmer aus Berlin erklärt: „Sie ist dort als Tiffanygirl mit blauen Augen, roten Haaren und den Attributen shopping- und reisesüchtig angemeldet.“ Georgina und er sollen direkt auf einer Wellenlänge gewesen sein und haben sich oft getroffen: „Ich habe ihr Flüge bezahlt, ihr Geld für den Friseur gegeben, Anfang April gemeinsam mit Georgina ihren Geburtstag im ‚Grill Royal‘ in Berlin gefeiert und ein schönes Wochenende in einem teuren Hotel auf Sylt mit ihr verbracht.“ Georgina Fleur hat die vermeintliche Liebesbeziehung jedoch etwas weniger romantisch in Erinnerung: „Der Typ verbreitet Gerüchte und Falschmeldungen. Alles, was er sagt, ist gelogen. Ich war nur einen Monat mit ihm zusammen. Dann stellte ich fest, dass der Typ ein Psychopath ist, der mich beschimpft und bedroht. Ich solle zu ihm nach Berlin ziehen, sonst würde er mich fertigmachen. Daraufhin habe ich das Ganze direkt beendet.“

Doch ihr Ex hat auch noch verraten, dass Georgina Fleur vielleicht von ihm schwanger sei: „Georgina eröffnete mir am 1. Mai, möglicherweise von mir schwanger zu sein. Der in meinem Beisein durchgeführte Test fiel positiv aus. Die Theorie, dass ich möglicherweise der Vater sein könnte, bestünde. Allerdings kann ich auch nicht ausschließen, dass Georgina von einem anderen geschwängert worden ist! Per WhatsApp hat Georgina mir mitgeteilt, dass sie das Kind bekommen möchte. “ Nun will er das alleinige Sorgerecht einfordern. Georgina Fleur ist wegen ihres exzessiven Lebenswandels seiner Meinung nach nicht in der Lage, eine gute Mutter zu sein.“ Georgina Fleur selbst will jedoch nichts von einer Schwangerschaft wissen: „Völliger Quatsch, ich bin nicht schwanger.“ Vielleicht sollten Georgina und ihr Ex-Freund nochmal reden….