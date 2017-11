Georgina Fleur: Jetzt droht ihr Gefängnis

Und klick! Wie "Closer" exklusiv erfuhr, liegt gegen Georgina Bülowius (27) ein Haftbefehl vor. Ist das It-Girl etwa in die USA gereist, um diesem zu entgehen?

Diebstahl-Vorwürfe, drohende Zwangsvollstreckung – und jetzt auch noch ein Haftbefehl! Georginas Polizei-Akte wird immer dicker. Und die Vorwürfe wiegen schwer...

Georgina Fleur: Arbeitet sie jetzt als Callgirl?

Rückblick: Ihr Ex-Freund macht Georgina für das Verschwinden von zwei Luxusuhren verantwortlich, es kam zur Anzeige. Da die 27-Jährige weder auf den anschließenden Mahn-noch auf den Vollstreckungsbescheid reagierte, drohen ihr nun harte Konsequenzen und sogar Gefängnis – sollte sie sich weigern, eine eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse abzugeben! „Aktuell hält sich Georgina in New York auf und traut sich scheinbar nicht mehr nach Europa. Bleibt sie dort länger als drei Monate, droht ihr die Abschiebung aus den Staaten“, so der Ex-Freund.

Wenn es hart auf hart kommt, muss Georgina hinter Gitter

Noch diese Woche will sich der Unternehmer mit dem US-Konsulat in Verbindung setzen und Georginas Ausweisung beantragen. „Ich will endlich mein Geld haben. Dass Georgina deswegen im Zweifel ins Gefängnis muss, war nicht mein Plan. Aber sie hatte mehrere Chancen, diesem zu entgehen“, sagt er zu "Closer".

Wie es in diesem Fall weitergeht, werden die kommenden Wochen zeigen...