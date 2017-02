Geri Halliwell postet erstes Baby-Foto auf Instagram!

Ist das süß! Geri Halliwell ist am 21. Januar 2017 zum zweiten Mal Mama geworden. Das Spice Girl hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht, der den klangvollen Namen Montague George Hector trägt, ist das erste gemeinsame Baby von Geri Halliwell und ihrem Gatten Christian Horner. Nun hat die Musikerin ihre Follower auf Instagram in absolute Verzückung gebracht und endlich auf Instagram das erste Baby-Foto gepostet. Es ist direkt ein komplettes Familienbild, in schwarz-weiß gehalten, auf dem die glücklichen Eltern den kleinen Mann liebevoll betrachten. Geri Halliwell hält den süßen Montague George Hector im Arm, Papa Chris gibt seinem Sohn einen zärtlichen Kuss auf sein kleines Köpfchen.

Ein von Geri Horner (@therealgerihalliwell) gepostetes Foto am 4. Feb 2017 um 2:36 Uhr

Das süße Baby macht die kleine Patchwork-Familie von Geri Halliwell perfekt

Nun ist die kleine Patchwork-Familie komplett. Geri Halliwell brachte ihre 10-jährige Tochter Bluebell, aus ihrer Beziehung mit dem Regisseur Sacha Gervasi, mit in die Ehe. Und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist ebenfalls bereits Papa einer 3-jährigen Tochter. Die kleine Olivia ging aus seiner Beziehung mit Beverley Allen hervor, mit der er 14 Jahre lang liiert war. Im Frühjahr 2014 verliebten sich Geri Halliwell und der ehemalige Rennfahrer Christian Horner, am 15. Mai 2015 gab sich das Paar das Ja-Wort. Die Geburt von Baby Montague George Hector macht ihre Liebe nun perfekt und Christian Horner freut sich ganz sicher, dass er nun auch endlich männliche Unterstützung im Haus hat. Und vielleicht erfreut uns Geri Halliwell ja auch bald mit einem Schnappschuss, auf dem die komplette Familie zu sehen ist.