Es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass die Germanwings-Maschine in den französischen Alpen abstürzte. Alle 150 Menschen die an Bord waren, kamen ums Leben. Die Justiz sah in dem Co-Piloten Andreas Lubitz den alleingen Schuldigen. Doch genau zum zweiten Jahrestag verteidigt sein Vater Günther Lubitz seinen Sohn. Er hat Zweifel an der Schuld seines Sohnes!

Günther Lubitz hat sich den zweiten Jahrestag der Tragödie ewusst ausgesucht!

In einer Pressekonferenz nimmt Günther Lubitz jetzt Stellung. Er hat sich den zweiten Jahrestag bewusst ausgesucht, um seine Zweifel an der Schuld von Andreas Lubitz zu äußern. "Natürlich wussten wir, dass sich das Unglück heute zum zweiten Mal jährt. Natürlich wussten wir, dass das auf wenig Verständnis stößt. Doch egal welchen Tag wir gewählt hätten, es hätte immer dieselben bösen Reaktionen hervorgerufen. Seit zwei Jahren geht es mir wie allen anderen Angehörigen. Ich stehe fassungslos dieser Tragödie gegenüber. Dafür gibt es keine Worte und keinen Trost", sagt Günther Lubitz.

Andreas Lubitz sei zu dem Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv

Günther Lubitz erklärt, dass sein Sohn nicht depressiv war, als es zum Drama kam. "Wir haben unseren Sohn als lebensbejahenden, engagierten Menschen erlebt. Ich möchte betonen, dass unser Sohn zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv war. Da wir die technischen Aspekte der Untersuchung nicht richtig einordnen können, haben wir van Beveren beauftragt, sich der Sache anzunehmen", erklärt er. Für ihn und seine Familie ist es eine starke Belastung, dass ihr Sohn als Massenmörder gilt. "Wir müssen damit leben, dass wir Eltern nicht nur unseren Sohn verloren haben. Wir müssen damit leben, dass er in den Medien als psychisch labiler Massenmörder dargestellt wird. Wir müssen damit leben, dass unser Sohn in den Medien auch als dauerdepressiv dargestellt wird."

Andreas Lubitz litt 2008 und 2009 unter Depressionen. Die habe er aber überwunden und so wurde er auch bei Germanwings eingestellt. Die Arzttermine, zu denen er noch ging hätten "ausschließlich wegen seines Augenleidens". Kein Arzt konnte angeblich Suizidgedanken feststellen.

Günther Lubitz zweifelt an den Ermittlungen

Laut Günther Lubitz hätten sich die Ermittler zu sehr auf Andreas Lubitz konzentriert. Man könne nicht sagen, ob sein Sohn beim Absturz noch bei Bewusstsein war oder wer überhaupt im Cockpit saß.

Auch ein Experte erhebt Zweifel

Günther Lubitz ist nicht der einzige der an den Berichten über den Absturz zweifelt. Auch Luftfahrtexperte Tim van Beveren äußert sich zu Wort. Es sei nicht erwiesen, dass Andreas Lubitz die Cockpit-Tür verschlossen habe. Und er sagt klar und deutlich: "Ich war sehr überrascht, dass für die französischen Ermittler nach nur zwei Tagen die Unglücksursache feststand." Er äußert weitere Ungereimtheiten. Es wurden drei iPads gefunden. Zwei wurden ebschlagnahmt, eines wurde erst später von einer Person an die Polizei gegeben. Darauf seien die inkriminierenden Suchverläufe gefunden worden.

Am Ende erklärt Tim van Beveren: "Ich weiß, Sie hätten nun gerne ein alternatives Unfallszenario." Aber das kann auch er nicht liefern...