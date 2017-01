Verlosung: 1 x 2 Tickets für die Europapremiere von „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ im CinemaxX Hamburg zu gewinnen!

„Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe” feiert Europapremiere in Hamburg!

Erotische Hitzewelle in Hamburg! Unglaublich, aber wahr: Mr. Christian Grey alias Mega-Hottie Jamie Dornan kommt höchstpersönlich nach Hamburg – und du kannst ganz nah dabei sein!

Zur glamourösen Europapremiere von „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ kommen die Hauptdarsteller Dakota Johnson und Jamie Dornan tatsächlich nach Hamburg! Am 7. Februar 2017 ist soweit und der weltweit sehnsüchtig erwartete Film wird offiziell im Beisein der Stars im CinemaxX Dammtor in der Hansestadt vorgestellt.

Gewinne 1 x 2 Tickets für die Europapremiere!

Mega angesagte Hollywood-Prominenz in Hamburg, das ist wirklich außergewöhnlich! Und das Beste: Du kannst live dabei sein!

Gemeinsam mit CinemaxX verlosen InTouch und Wunderweib.de 1 x 2 Premieren-Tickets für DAS Kino-Event des Jahres! Dakota Johnson alias Anastasia Steele und Jamie Dornan alias Mr. Christian Grey live am roten Teppich bestaunen und Selfies mit den heißen Stars schießen – was für ein sensationeller Gewinn!

Und damit ist noch nicht Schluss! Zusätzlich zu den Premierentickets für „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ sponsert CinemaxX eine Übernachtung für 2 Personen im schicken 25h Hotel in der berühmten Hafencity inklusive Frühstück, sowie die An- und Abreise mit der Deutschen Bahn innerhalb Deutschlands.

Lass dir diese einmalige Chance nicht entgehen und trag dich gleich JETZT in das Gewinnspiel-Formular ein!

Achtung: Der Gewinner und die Begleitung sollten mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Story von „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“

Die Romanze zwischen Milliardär Christian Grey und der unschuldig anmutenden Anastasia Steele geht in die zweite Runde. Werden sie es dieses Mal schaffen, der übermächtigen Anziehungskraft zu widerstehen?

Nach der heftigen Trennung im ersten Fifty Shades of Grey-Film versucht Anastasia jetzt im zweiten Film, Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Doch Christian kann sie nicht vergessen und versucht alles in seiner Macht stehende, um ihr Herz zurückzugewinnen. Als auch Ana ihr Verlangen nicht länger unterdrücken kann, wirft Christians Vergangenheit einen dunklen Schatten … es wird höchst dramatisch und romantisch!

So kannst du die Premieren-Tickets gewinnen

Trage bis spätestens Freitag, 27. Januar 2017, 12 Uhr, deine persönlichen Daten in unser Gewinnspiel-Formular ein. Dann abschicken und Daumen drücken!

Die Gewinner werden am 27. Januar 2017 ausgelost und so schnell wie möglich über ihren Gewinn informiert. Darum bitte unbedingt eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer angeben, unter der du gut erreichbar bist!

Zweite Chance: „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe” in der CinemaxX Ladies Night

Wer keine Tickets für die Premiere in Hamburg ergattern kann, braucht nicht traurig zu sein, denn auch am 8. Februar gibt es ein großartiges 50 Fifty Shades of Grey-Event in GANZ DEUTSCHLAND: die CinemaxX LADIES NIGHT!

Bei der LADIES NIGHT kannst du – einen Tag vor dem offiziellen Filmstart – „Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe“ ganz entspannt mit deinen Freundinnen sehen: Piccolöchen inklusive!

Tickets für die CinemaxX LADIES NIGHT in deinem CinemaxX–Kino bekommst du hier!