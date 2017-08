Unwetter am Wochenende: Hier wird die Lage bedrohlich

Unwetter am Wochenende: Hier wird die Lage bedrohlich

Die gute Nachricht: Am Wochenende soll es wieder wärmer werden - die schlechte Nachricht: Die Wärme bringt Gewitter, Starkregen und Windböen mit sich.

Laut dem "Deutschen Wetterdienst" können sich noch am Freitag im äußersten Süden Deutschlands teils kräftige Gewitter entwickeln. Es besteht Gefahr durch Starkregen.

In Bayern kommt die Hitze

In der Nacht zum Samstag sind vor allem in Küstennähe Schauer sehr wahrscheinlich. Hier kann es am Samstag selbst zudem ziemlich stürmisch werden.

Unwetter-Chaos: Frau wird von Baum erschlagen!

Weniger frisch und dafür eher heiß wird es am Wochenende in Südostbayern bei Temperaturen um die 27 Grad. Gerade im Alpenraum wird die Lage deshalb bedrohlich: Es kommt zu teils starken Gewittern.

Vorsicht bei Unwetter

Besondere Vorsicht ist geboten. Erst am Donnerstagabend ist ein dreijähriger Junge auf einem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern von einem umstürzenden Baum am Kopf schwer verletzt worden.

Auf dem Campingplatz fielen während des Unwetters noch drei weitere Bäume um.