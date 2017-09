Gewitter und Dauerregen: Heftiger Sturm fegt über Deutschland!

Droht jetzt der erste richtige Herbststurm? In Deutschland wird es jetzt richtig stürmisch – dazu drohen auch noch heftige Gewitter und Dauerregen.

Ein Goldener Herbst wird es wohl nicht – zumindest im September. Denn in den kommenden Tagen wird es ziemlich ungemütlich. Am Mittwoch warnen die Wetterdienste vor Gewitter, Starkregen und Sturmböen.

„Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen um 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) gerechnet werden“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website.

In den nächsten Tagen sieht es ähnlich aus: Am Donnerstag wird es sehr feucht und am Freitag droht sogar Dauerregen – Überschwemmungen sind nicht ausgeschlossen. Den Regenschirm sollte man definitiv in den kommenden Tagen nicht vergessen…