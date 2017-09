Gießen: 28-jährige Frau mitten in der Innenstadt vergewaltigt!

Eine Frau war am Sonntagmorgen gegen 4:20 Uhr in Gießen unterwegs. Dann wurde die 28-Jährige von einem Mann mitten in der Innenstadt vergewaltigt!

In der Ludwigstraße hat sie ein Mann in Gießen von hinten gepackt. Daraufhin zerrte er sie in eine Garage und wollte sie sexuell missbrauchen. Der Frau gelang es jedoch, zu flüchten. Der Mann hat sie eingeholt und hat sie dann tatsächlich vergewaltigt.

Ein Augenzeuge wurde nach der schrecklichen Tat auf das Opfer aufmerksam und hielt mit seinem Auto an. Der Täter hat daraufhin die Flucht ergriffen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Mann war etwa 25 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß. Er hat einen dunklen Teint, soll einen Bartansatz und kurze Haare haben. Er trug ein sogenanntes "Longsleeve" (Langarmshirt). Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0641 / 7006 2555 entgegen.