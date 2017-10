Giftige Spinne breitet sich in Deutschland aus - und sie beißt!

Eine neue Spinnenplage hat Deutschland erreicht! Die haarige Kräuseljagdspinne sieht nicht nur gefährlich aus, sondern beißt auch - allerdings nur, wenn sie sich bedroht fühlt.

Dennoch sollte man vorsichtig sein, wenn man auf die Spinne trifft. Laut dem österreichischen Magazin "Miss" breitet sich das Tier momentan in Österreich und vor allem im Süden Deutschlands aus.

Eigentlich ist die Kräuseljagdspinne im Mittelmeer-Raum zu Hause. In Deutschland ist sie angeblich bereits seit circa zehn Jahren auf dem Vormarsch. Laut Forschern ist es sehr wahrscheinlich, dass die Spinne, die bis zu fünf Zentimeter groß werden kann, von Menschen eingeschleppt wurde, da die ersten Exemplare an Nord-Süd-Hauptverkehrsachsen gefunden wurden.

Der Biss der Kräuseljagdspinne fühlt sich an wie ein Bienenstich

Weil es dort besonders warm ist, hält sich die Kräuseljagdspinne am liebsten in Häusern auf. Wer nicht in Panik verfällt und dem Tier das Gefühl gibt bedroht zu werden, muss jedoch keine Angst vor einer Begegnung haben.

Und selbst wenn sie beißt: Experten zufolge soll sich ein Biss der Kräuseljagdspinne wie ein Bienenstich anfühlen. Solange dabei keine Allergie besteht, ist auch ihr Gift für den Menschen komplett ungefährlich.