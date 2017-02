Er ist gerade erst Papa einer kleinen Tochter geworden. Gil Ofarim hätte eigentlich allen Grund dazu, überglücklich zu sein. Doch leider wird die Geburt seiner kleinen Tochter von einem traurigen Schicksal überschattet. Was das Glück der kleinen Familie trübt, seht ihr HIER:

Auch beruflich musste Gil Ofarim einen Rückschlag einstecken

Aber auch beruflich muss Gil Ofarim leider eine Niederlage verkraften. Der Musiker wirkte in der RTL-Show „it takes 2“ als Coach mit, leider wurde das Format nun vom Sender abgesetzt, zumindest was die Ausstrahlung in der Primetime anbetrifft. Die Show, in der prominente Gesangstalent ihr Können unter der Anleitung von prominenten Coaches unter Beweis stellen müssen, hat einen neuen Sendeplatz erhalten. Die Einschaltquoten waren einfach nicht überzeugend, um sich weiterhin im Hauptabendprogramm zu halten.