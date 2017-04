Gil Ofarim: Krankenhaus-Schock bei "Let's Dance"

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova geben auf der Tanzfläche wirklich alles. Ihr Aufritt am Freitag war sogar so emotional, dass bei vielen Zuschauern die Tränen kullerten. Jetzt kam heraus, dass der 34-Jährige vor seinem Auftritt im Krankenhaus war und unter höllischen Schmerzen litt.

Wie Bild berichtet, soll sich der Sänger vor der Show am linken Fuß verletzt haben und musste von seiner Tanzpartnerin immer wieder gestützt werden. Details zu seiner Verletzung wollte Gil nicht verraten, gab nach der Show aber zu, dass es eine wirklich harte Woche für ihn war. "Wir haben die Woche Dinge gemacht und trainiert, die aus verschiedensten Gründen schwer waren, aber am Ende funktioniert haben. Und dann weiß man: Wir sind ein gutes Team", so Ofarim.

Hoffentlich geht es ihm bald besser und er kann wieder schmerzfrei übers Tanzparkett wirbeln!