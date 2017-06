Gil Ofarim: So geht es für ihn nach "Let’s Dance" weiter

Endlich steht das große Finale von "Let’s Dance" an! Neben Vanessa Mai und Angelina Kirsch wird dann auch Gil Ofarim um den Sieg kämpfen. Für die Zeit nach der Show hat der Sänger auch schon einen Plan. Er wird in einem Märchenfilm mitspielen!

In den vergangenen Wochen hat sich Gil Ofarim zum absoluten Zuschauerliebling bei "Let’s Dance" entwickelt und bewiesen, dass Tanzen tatsächlich eines seiner heimlichen Talente ist.

Dass er sich so gekonnt über das Parkett bewegen kann, hat er neben seiner Partnerin Ekatarina Leonova auch seinem Vater zu verdanken. "Ich tanze für ihn und finde, wenn ich das Dinge wirklich hole, dann sollte es auch derjenige bekommen, der mich ermutigt hat und dem ich das Tanz-Talent zu verdanken habe“, erklärte der 34-Jährige gegenüber "Das neue Blatt".

Gil Ofarim: Er spielt in einem Märchenfilm mit!

Neben dem Tanzen und der Musik ist der Sohn von Sänger Abi Ofarim aber auch als Schauspieler aktiv. Ein wahres Multi-Talent also! So war der Vater zweier Kinder in den 90-ern schon einmal bei GZSZ zu sehen und spielte im Laufe seiner Karriere immer wieder in Produktionen mit.



Zuletzt stand er für das Musical Hairspray auf der Bühne. Auch nach "Let’s Dance" wird Gil Ofarim als Schauspieler aktiv sein. "Ich werde in einem Märchenfilm die Hauptrolle spielen", verrät er dem Magazin. Zudem wird der Münchener Ende des Jahres mit "Disney in Concert" auf Tour gehen.

Und nicht nur das! "Es gibt noch geheime Projekte, über die ich demnächst mehr verraten darf." Klingt spannend! Und eines steht auf jeden Fall fest: So schnell wird der attraktive Musiker nach seinem Erfolg in der Tanzshow nicht mehr von der Bildfläche verschwinden!