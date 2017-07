Gil Ofarim: So sehr litt Ehefrau Verena während „Let’s Dance“

Woche für Woche bewiesen Gil Ofarim und Ekaterina Leonova, dass sie auf der Tanzfläche ein unschlagbares Team sind. Ihre heißen Tänze überzeugten nicht nur die „Let’s Dance“-Jury, sondern auch die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen.

Da dauerte es natürlich nicht lange, bis die ersten Affärengerüchte die Runde machten. Jetzt sprach Gils Ehefrau Verena gegenüber RTL über die schwierige Zeit. "Manchmal habe ich es mir tatsächlich nicht angeschaut, weil ich mir dachte: Man muss sich ja nicht alles anschauen“, gesteht sie geknickt. Ihren Mann so nah an einer anderen Frau zu sehen, dürfte für sie nicht einfach gewesen sein. Ständig fragte sie sich, was Ekaterina und Gil wirklich getrieben haben. "Man hat immer so seine Spielchen mit sich selber und denkt sich: Was ist jetzt, wo ist er und so weiter."

Inzwischen ist die „Let’s Dance“-Staffel vorbei und die Zweifach-Mama muss ihren Gil nicht mehr mit seiner Tanzpartnerin teilen. „Ich freue mich jetzt, dass die Zeit 'ne andere ist", betont die Dirndl-Designerin, die mit ihrem Schatz kürzlich sogar im Liebes-Urlaub war.