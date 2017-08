Gil Ofarim: Zuckersüßes Foto begeistert die Fans

Lange musste Gil Ofarim um seinen Vater bangen. Abi Ofarim lag mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, zeitweise sogar im Koma. Zum Glück geht es dem 79-Jährigen heute wieder besser und sein Sohn könnte nicht glücklicher sein.

Auf seiner Instagram-Seite teilte der „Let’s Dance“-Sieger nun einen alten Schnappschuss von sich und seinem Papa. Auch wenn die beiden heute viele Jahre älter sind, lässt sich sofort erkennen, um wen es sich handelt. „Du und ich“, schreibt Gil zu dem niedlichen Foto.

Ein Beitrag geteilt von Gil Ofarim (@gilofarim) am 25. Aug 2017 um 3:51 Uhr

Wie nah sich Gil und sein Papa stehen, ist kein Geheimnis. Erst kürzlich postete der 35-Jährige ein Bild von sich, auf dem er Abi seinen „Let’s Dance“-Pokal überreicht. Ausschlaggebend für seine Zusage bei der Tanz-Show war der Zuspruch seines Vaters, der in jungen Jahren auf sein Stipendium an der Master Graham Dancing School in New York verzichten musste und sich den Traum vom Tanzen nicht erfüllen konnte.