Gilmore Girls-Star Chad Michael Murray: Das Baby ist da!

Chad Michael Murray ist im absoluten Vaterglück, das Baby ist da. Der „Gilmore Girls“-Star und seine Ehefrau Sarah freuen sich nun nach ihrem Sohn auch noch über eine kleine Tochter. Seit 2015 ist das Paar miteinander verheiratet und die Geburt von Baby Nummer zwei scheint für den Schauspieler das Familienglück perfekt zu machen: „Jetzt habe ich zwei unglaubliche Frauen an meiner Seite. Mein Sohn und ich können uns wirklich glücklich schätzen!“ Hach wie süß, der stolze Papa hat natürlich auch prompt ein Foto gepostet, auf dem seine kleine Prinzessin seinen Finger umklammert.

Ein Beitrag geteilt von Chad Murray (@chadmurray15) am 13. Mär 2017 um 21:20 Uhr

Chad Michael Murray ist vor Vorfreude auf seine Baby fast geplatzt

Liebevoll kommentiert der überglückliche Papa Chad Michael Murray: „Mach dir keine Sorgen, kleines Mädchen. Du kannst dich solange und so fest du willst an mich klammern. Du hast mich jetzt schon erobert, ich werde dich niemals loslassen.“ Der 35-jährige ist offenbar komplett vernarrt in das kleine Baby, auf das er schon so sehnsüchtig gewartet hat. Im November letzten Jahres hatten er und seine Sarah ihre Schwangerschaft verkündet. Seitdem ließ Chad Michael Murray immer wieder durchblicken, wie sehr er sich auf das Baby freut.

