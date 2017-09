Gina-Lisa Lohfink: Ex-Freund Emir baggert jetzt Evelyn Burdecki an

Verlassen und einfach ersetzt: Kurz nach der Trennung flirtet Emir jetzt mit TV-Sternchen Evelyn Burdecki...

Sie lachen, flirten, stecken die Köpfe zusammen, scheinen alles um sich herum vergessen zu haben. Exklusive CLOSER-Fotos zeigen Profi-Fußballer Emir Kücükakgül (23), wie er „Promi Big Brother“-Schönheit Evelyn Burdecki (28) anbaggert – dabei ist seine Trennung von Gina-Lisa Lohfink (30) gerade mal ein paar Tage her!

„Ich war schon überrascht, als ich die beiden so eng beieinander gesehen habe“, bestätigt auch Dschungel-Star Florian Wess (37). Er ist nicht nur der ehemals beste Freund von Gina-Lisa, sondern auch Veranstalter der regelmäßig stattfindenen Party-Reihe „Champagne Showers“ im Kölner Szene-Club „Diamonds“. Dort trafen Emir und Evelyn aufeinander – und verstanden sich ganz offensichtlich prächtig.

Gina-Lisa Lohfink: Heftige Anschuldigungen von Ex-Freund Emir

Erst vergangene Woche machte der 23-Jährige die Trennung von Gina-Lisa öffentlich, mit der er drei Jahre lang zusammen war. Von Schulden, Alkohol und Streit mit dem Freundeskreis war die Rede. Nun scheint er sich mit Evelyn die nächste Blondine an seine Seite holen zu wollen.

Oder wird Evelyn nur benutzt?

Als Rache-Flirt, um Gina-Lisa eifersüchtig zu machen? Auf Nachfrage von CLOSER spricht Emir Klartext: „Schon als ich noch mit Gina zusammen war, fand ich Evelyn immer sehr attraktiv. Sie war mein Favorit bei ,Promi Big Brother‘. Das habe ich Gina auch damals schon gesagt. Begeistert war sie davon nicht. Aber jetzt sind wir ja getrennt, also …“

Wie bitter muss so eine Aussage nach drei Jahren Beziehung für Gina-Lisa sein? Hat Emir keine Skrupel, so kurz nach dem Liebes-Aus schon wieder auf Flirtkurs zu gehen? „Nein, warum sollte ich?“, sagt er zu CLOSER. „Ich habe Gina so viele Chancen gegeben. Nun muss sie sehen, wo sie bleibt. Ich will ihr nichts Böses. Aber ich schaue jetzt nur noch auf mich.“ Und auf ihn schaut scheinbar auch Evelyn. Oder? „Sie haben eine Zeit lang gequatscht, aber verlassen haben sie meine Feier getrennt“, schildert Party-Veranstalter Florian, der von Emirs Besuch laut eigener Aussage nichts gewusst hat.

Und was sagt Evelyn zu dem Flirt?

„Ich wusste gar nicht, dass er der Ex von Gina-Lisa ist. Wir haben uns gut verstanden, das war’s. Ist ja nichts dabei.“ Doch laut dem Fußball-Profi sollen beide auch jetzt noch in Kontakt stehen. Das soll auch bis zum Freundeskreis von Gina-Lisa vorgedrungen sein – und der soll sich bereits bei Evelyn gemeldet haben und die Blondine vor dem Deutsch-Türken gewarnt haben. „Ja, so was hab ich auch gehört“, verrät Emir. „Aber da gibt’s nichts zu warnen. Das sieht Evelyn sicher auch so.“ Auf CLOSER-Anfrage ließ Gina-Lisa ausrichten: „Kein Plan, was so was soll. Müssen die alle selbst wissen.“

