Gina-Lisa Lohfink: Frecher Seitenhieb von Florian Wess

Eigentlich galten Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess seit dem Dschungelcamp als richtig dicke Freunde. Doch in letzter Zeit ziehen die ehemaligen BFFs nur noch übereinander her.

Nun setzt Wess sogar noch einen drauf und macht sich in dem Video seines Coversongs gemeinsam mit Nicole Mieth und Richard Lugner über die Blondine lustig. In "Der Berg ruft" spielt am Anfang des Videos ein kleines Mädchen (Tochter von Markus von Anhalt) mit zwei Barbies. Auch ein Ken ist mit dabei. Shanaya spielt kurz mit der blonden Barbie, schmeißt sie dann weg und spielt mit der brünetten Puppe weiter. Eine fiese Spitze gegen Gina-Lisa, die als ursprüngliche Gesangspartnerin geplant war und dann durch Mieth ersetzt wurde.

So richtig kann Lohfink allerdings nicht verstehen, warum der 37-Jährige sie immer wieder durch den Dreck zieht. „Wieso nutzt er wieder meinen Namen, um in die Öffentlichkeit zu kommen?“, wunderte sie sich kürzlich noch im Gespräch mit Bild. „Ich wurde anders erzogen. Man redet nicht schlecht über Leute, mit denen man befreundet war."