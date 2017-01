Es ist schon ziemlich auffällig, wie heftig Gina-Lisa Lohfink im Dschungelcamp auf Flirt-Kurs geht. Erst kam das Model Schönling Honey gaaaaanz nah. Am Lagerfeuer war das Knistern zwischen den beiden heftig zu spüren. Zumindest für kurze Zeit!

Zwar ist dieses Feuer mittlerweile erloschen, doch Gina-Lisa Lohfink hat schon guten Ersatz gefunden.

Gina-Lisa Lohfink: Heißer Flirt mit Ex Marc Terenzi

Erst gestern warf sie ihrem Ex Marc Terenzi süße Blicke zu. "Die Zeit werde ich mein Leben lang als so schön in Erinnerung behalten. Und wenn ich ihn jetzt sehe, tut auch nichts mehr weh", lächelte sie verlegen und setzte noch einen drauf: "Ich hab dich aber trotzdem so lieb." Und Marc? Der schaute Gina-Lisa Lohfink etwas zu tief in die Augen und säuselte, dass Gina noch immer "special" für ihn ist: "Du kannst niemals wissen, was die Zukunft bringt."

Puh, ganz schön flirty, liebe Gina-Lisa. Aber eigentlich soll die Dschungelcamperin doch mit Kicker Emir zusammen sein. Sind die beiden wirklich längst getrennt? Jetzt äußert sich erstmals Emir selbst zu den Spekulationen.

Emir über Gina-Lisa Lohfink: "Kommt Zeit, kommt Rat."

Bei "Guten Morgen, Deutschland" gibt er sich allerdings etwas verschlossen. Auf die Frage nach dem Liebes-Chaos sagt er: "In jeder Beziehung kriselt es mal." Auch auf die Tatsache, dass sich Gina-Lisas Mutter einen ordentlichen Kerl für ihre Tochter wünscht, entgegnet er: "Man hat halt Höhen und Tiefen. Die Familie bekommt das natürlich mit. Kommt Zeit, kommt Rat." Scheint als würden Gina-Lisa Lohfink und Emir tatsächlich in einer handfesten Krise stecken. Ob die Liebe am Ende den Dschungel übersteht? Das wird sich erst zeigen, wenn die Sendung vorbei ist.