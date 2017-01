Dieses Gespräch zwischen Honey und Gina-Lisa Lohfink sorgte für Verwirrung. In der Nacht als die beiden Dschungelcamper zur Schatzsuche losgeschickt wurden und im Dschungeltelefon vor dem Gewitter Schutz suchen mussten, erhob Gina-Lisa Lohfink schwere Prügelvorwürfe gegen ihren Ex-Freund. Ihre Worte waren sehr missverständlich, sie sagte: „Wir sind nicht mehr zusammen, der hat mich ja auch geschlagen und so.“ Es wurde nicht ganz deutlich, von wem das Model da gerade spricht. Man konnte fast denken, dass Gina-Lisa Lohfink gerade von ihrem aktuellen Freund, mit dem es wohl gerade kriselt, spricht. Doch nun ist Gina wieder draußen und offenbar wurde ihr mitgeteilt, dass es da einige offene Fragen gibt. Via Facebook gab es somit nun ein ganz klares Statement, an wen die Prügelvorwürfe gerichtet waren: „Habe gerade mit Gina telefoniert! Liebe Grüße an alle ihr geht es gut! Bezüglich dem Gespräch mit Honey möchte sie eines klarstellen: Sie meinte damit nicht Emir Kücükakgül! Die gemeinte Person aus der Vergangenheit wird sich angesprochen fühlen! Mehr möchte sie dazu nicht sagen! Lieben Gruß von Gina-Lisa und nochmals und danke für die tolle Unterstützung.“

Es kriselt zwischen Gina-Lisa Lohfink und Emir Kücükakgül

Diese Missverständnisse hätte Gina-Lisa Lohfink dann wohl aus der Welt geräumt. Klärungsbedarf ist wohl trotzdem noch vorhanden und zwar mit ihrem Liebsten selbst. Denn so ganz großartig soll die Beziehung von Gina-Lisa und Emir Kücükakgül in letzter Zweit wohl nicht gelaufen sein. Und ihr Dauerflirt mit Honey dürfte dem Kicker auch nicht wirklich gefallen haben. Es bleibt also abzuwarten, welche Zukunft diese Liebe haben wird.