Gina-Lisa Lohfink: Wird sie zur Dschungelcamp-Lachnummer?

Wer den Gang ins Dschungelcamp wagt, der sollte eigentlich damit rechnen, dass die Zuschauer wirklich gnadenlos sein können. Momentanes Opfer der wütenden Meute: Gina-Lisa Lohfink.

Die 30-Jährige, die in den vergangenen Monaten mit ihrem Vergewaltigungsprozess für viel Furore sorgte, überraschte die TV-Zuschauer gestern mit ihren eigenartigen Sprüchen. So scheint das Leben unter freiem Himmel für sie noch sehr neu und gewöhnungsbedürftig zu sein. „Das ist alles echt ein krasses Phänomen“, stellt sie verwundert fest. „Abends, wenn die Grillen grillen, wird's dunkel. Wenn die Frösche kommen, kommt der Regen und wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag an. Wird's hell, wird's Morgen. Und wenn es dunkel wird, wird es Nacht. Wahnsinn!“

Im Netz erntet die ehemalige „GNTM“-Kandidatin für ihre Weisheiten reichlich Spott. „‘Wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag an" Sie hat bestimmt 3 Bachelor-Abschlüsse!“, amüsiert sich ein Twitter-User über das TV-Sternchen.

Wir dürfen gespannt sein, mit was für Sprüchen Gina-Lisa uns in den kommenden Tagen noch überraschen wird.

