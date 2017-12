Giovanni Zarrella: Familienzoff an Weihnachten?

Die Weihnachtsmärkte haben schon geöffnet und der Glühwein fließt bereits in Strömen. Doch so groß die Vorfreude auf das Fest ist, an Heiligabend knallt es gerne mal in der Familie. Schließlich sitzen plötzlich alle auf einem Haufen. Doch wie sieht es bei Jana Ina Zarrella und Giovanni aus?

"Bei uns knallt es generell kaum. VOR Allem aber werden wir uns auf keinen Fall so eine schöne Zeit kaputt machen", verrät der Sänger exklusiv im inTouch Interview. "Wir sind Weihnachten total klassisch angehaucht. Alles was dazu gehört passiert bei uns, kitschiger geht’s kaum."

Doch auch wenn das Paar so wirkt, als gäbe es nie eine Krise zwischen ihnen - die beiden gingen in der Vergangenheit doch schon einmal durch eine schwere Zeit. Nach der Geburt ihres ersten Kindes waren sie von dem Stress überwältigt! Jana Ina und Giovanni Zarrella dachten sogar über eine Trennung nach! Doch sie haben es überstanden. "Mit Liebe und Geduld", grinst Giovanni.

Mittlerweile sind sie sogar Eltern von zwei Kids. Nach der der Geburt des zweiten Kindes blieb das Drama aber aus. Zeigen wollen Jana Ina und Giovanni ihren Nachwuchs nicht! Beide halten die Kleinen aus der Öffentlichkeit raus. Aus einem einfachen Grund: "An dem Tag an dem sie in die Öffentlichkeit möchten und reif genug sind diese Entscheidung zu treffen werden wir sie nicht aufhalten. Momentan ist dies noch eine reine Schutzfunktion."

Aktuell sitzt Giovanni Zarrella übrigens in der Jury von "Der beste Chor im Westen" (1.12., 20.15 Uhr, WDR). Eine Herzensangelegenheit: "Ich liebe Musik, ich liebe TV Shows. Hier aber vor allem haben mehrere Menschen gemeinsam die Chance, etwas Großes zu erreichen im Team."