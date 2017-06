Seit 20.15 Uhr kämpfen die „Let’s Dance“-Stars um den Einzug ins große Finale. Zu welcher Musik dabei getanzt werden muss, wird dabei erst während der Live-Show ausgelost – eine große Herausforderung!

Vor dem Auftritt meldete sich Giovanni Zarrella über Facebook noch einmal bei seinen Fans. „Ich bin stolz, bis hier her gekommen zu sein. Es war ein harter Weg mit vielen Hindernissen“, gesteht er. Trotzdem will er jetzt noch einmal zeigen, was wirklich in ihm steckt. „Ich gebe alles. Das verspreche ich euch“, so Giovanni.

Juror Joachim Llambi scheint allerdings nicht daran zu glauben, dass Zarrella es ins Finale schaffen kann. In einem Interview mit Bild verriet er kürzlich, dass er Vanessa Mai, Gil Ofarim und Angelina Kirsch im Finale sehe. Ob sich seine Einschätzung bewahrheitet, wird sich bald zeigen.