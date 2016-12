Gisele Bündchen: Ist das Model wieder schwanger?

Schön, natürlich und vor allem gertenschlank: So kennen wir alle Topmodel Gisele Bündchen. An der Beauty ist dank Sport und gesunder Ernährung kein Gramm zu viel! Doch die neusten Bilder sorgen für heftige Spekulationen! Erwarten Gisele und ihr Ehemann Tom Brady etwa wieder ein Baby?

Das amerikanische Online-Portal "TMZ" postete ein verdächtiges Foto bei Facebook. Darauf ist Gisele Bündchen zu sehen, die gerade am Set eines Shootings ist. Wie immer in einem engen, türkisen Dress perfekt in Schale geschmissen. Doch es ist nicht das Outfit, dass für Wirbel sorgt - sondern der Bauch der 36-Jährigen! Denn der ist auffällig rund!

Gisele und Tom haben bereits zwei Kinder: Tochter Vivian und Sohn Benjamin. Doch das sie noch mehr wollen, daraus haben die beiden nie ein Geheimnis gemacht. "Ich will viele Kinder haben", verriet Gisele Bündchen schon in der Vergangenheit. Sie selbst kennt es nicht anders und ist mit fünf Schwestern aufgewachsen! Ob jetzt bei dem Model selbst Baby Nr. 3 unterwegs, wird sich wohl in den nächsten Monaten zeigen....