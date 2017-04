Krankenhaus-Schock: Giulia Siegel in der Notaufnahme!

Große Sorgen um Giulia Siegel! Die Blondine liegt derzeit im Krankenhaus und hat ein Selfie aus der Notaufnahme gepostet.

„Doktorspiele in der Notaufnahme“, schrieb sie humorvoll zu dem Schnappschuss. Offenbar hat die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Probleme mit dem Magen. „Leider mag mein Magen nicht so wie ich“, heißt es in dem Post. Und weiter: „Weniger Stress, rauchen, Alkohol und kein scharfes Essen.....“, kommentiert sie das Foto.

„Denke ich reduziere mal den Stress.....bei allem anderen bin ich eigentlich #beratungsresistent“, hat sie sich vorgenommen. Die Fans wünschen dem TV-Sternchen gute Besserung und hoffen, dass Giulia Siegel bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird. Noch gibt es offenbar kein Ergebnis, was bei der Magen-Untersuchung rausgekommen ist. Giulia Siegel! Wird ihre Anhänger darüber aber in den sozialen Netzwerken sicher auf dem Laufenden halten.