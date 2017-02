"Glee"-Star Lauren Potter: Verlobung geplatzt!

Erst im August verkündete "Glee"-Star Lauren Potter happy, dass sie sich mit ihrem Jugendfreund Timothy Spear verlobt hat. Jetzt ist plötzlich alles aus. Denn Lauren gab nun offiziell die Trennung bekannt!

Lauren Potter: "Es tut weh!"

Das Paar hatte sich in jungen Jahren in einem Zentrum für Kinder kennengelernt. Zunächst waren Lauren Potter und Timthy nur Freunde, doch irgendwann wurde daraus auch Liebe. Jetzt ist plötzlich alles aus. Und vorallem Lauren leidet sehr unter der Trennung. Dem "People"-Magazin bestätigte sie: "Es tut weh, ich habe ihn so fest geliebt!"

Lauren Potter: Timothy kam mit dem Ruhm nicht klar

Doch was ist passiert, dass diese große Liebe nach so vielen Jahren plötzlich endet? Lauren Potters Mutter hat da so eine Ahnung. Sie erklärt: "Er mochte die Öffentlichkeit nicht, in der Lauren plötzlich stand. Es war überwältigend." 2009 wurde Lauren durch die Serie "Glee" berühmt - heute ist sie in Amerika ein Superstar. Doch genau mit diesem Ruhm konnte Timothy offenbar am Ende nicht mehr umgehen.

Für Lauren Potter eine traurige Zeit, doch der Serienstar lässt sich nicht unterkriegen. Die Schauspielerin soll sogar schon das eine oder andere Date gehabt haben. Ihre Mutter erklärt: "Sie schaut positiv in die Zukunft!"