Dieses Aufeinandertreffen ist explosiv! Lilly Becker und Oliver Pocher nehmen zusammen mit anderen Promis an der Show "Global Gladiators“ teil. Während der Dreharbeiten soll es jetzt zum großen Krach zwischen den beiden Stars gekommen sein!

Eigentlich sollen sich die Promis in der ProSieben-Show darauf konzentrieren, Aufgaben in der Hitze Namibias zu meistern, doch wie Closer berichtet, rückte der Wettkampf unerwartet schnell in den Hintergrund.

Eigentlich haben Lilly Becker und Oliver Pocher ihre Streitereien von früher beigelegt. Wir erinnern uns: Der Komiker war mit Alessandra Meyer-Wölden zusammen, der Ex-Freundin von Boris Becker. Nach der kurzen Beziehung mit der 34-Jährigen heiratete die Tennis-Legende 2014 Lilly Becker.

"Global Gladiators": Oliver Pocher bezeichnete Lilly Becker als B-Promi

Die gemeinsame Vergangenheit führte zu bösen Beschimpfungen, ausgetragen in der Öffentlichkeit. Doch Oliver Pocher und Boris Becker legten den Streit bei, indem sie in einem TV-Duell gegeneinander antraten. Mittlerweile werden der 39-Jährige und die Beckers sogar durch ein und dasselbe Management vertreten.

Also alles friedlich zwischen den verschiedenen Parteien? Nicht ganz. Wie Closer berichtet soll es zwischen der Holländerin und dem Hannoveraner zum Eklat gekommen sein.



Oliver Pocher soll dem Model vorgeworfen haben, nur durch ihren Mann zu Berühmtheit gekommen zu sein. Zudem habe er sie angeblich als B-Promi bezeichnet. Eine Aussage, die Lilly Becker wohl gar nicht gefallen hat.

Lilly Becker & Oliver Pocher: Der Streit ist beigelegt

"In solch einer Situation kann Lilly auch mal überreagieren und Dinge sagen, die sie nicht so meint. Dabei kann sie sehr verletzend werden“, berichtet ein Insider gegenüber dem Magazin.

Nach den Ausrastern auf beiden Seiten haben sich die Streithähne aber wohl wieder beruhigt. "Er entschuldigte sich später und sah ein, dass eine Diskussion über private Ansichten nicht unbedingt vor der Kamera ausgetragen werden sollte.“

Ob sich Lilly Becker und Oliver Pocher wirklich vertragen haben? Unter der Sonne von Afrika kann es auf jeden Fall schnell zu hitzigen Diskussionen kommen!