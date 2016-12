GNTM 2017: Alle News zu Heidi Klum und den Kandidatinnen

"Germany's Next Topmodel" geht in die 12. Runde und schon seit Monaten castet Model-Mama Heidi Klum bereits fleißig neue "Meeedchen". Wer in der neuen Staffel über den Catwalk laufen wird, wer in der Jury sitzt und welche spannenden News es sonst noch rund um GNTM 2017 gibt, erfahrt Ihr hier!

21. Dezember 2016

GNTM: Lars Burmeister ist der neue Hottie an Heidis Seite

Heidi Klum hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Hottie Lars Burmeister ist der Neue bei "Germany's Next Topmodel". Wie die Bild berichtet, wird er als Coach für die Mädels da sein.

Ein von Lars Burmeister (@lars_burmeister) gepostetes Foto am 22. Nov 2016 um 3:49 Uhr

Heidi Klum setzt wieder auf die altbewährten Gesichter. Neben ihr nehmen wieder die Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo Platz. Doch die beiden Männer waren der Model-Mama am Ende wohl nicht genug. Und ihr neuer Kollege kann sich wirklich sehen lassen! Lars Burmeister ist selbst Model - sogar eins der bestbezahlten der Welt - kennt sich in dem Business somit bestens aus. Der Hamburger modelte schon für Hugo Boss, Mango oder Dolce & Gabbana.

Die genauen Aufgaben und wie oft wir Lars Burmeister zu sehen bekommen, ist aber leider noch nicht bekannt. Doch eines ist sicher: Mit ihm in der Show, kann sich Heidi Klum sicher über die eine oder andere Zuschauerin mehr freuen.

Wer ist in der Jury?

In der zwölften GNTM-Staffel ändert sich nichts auf der Jury-Bank: Neben Heidi Klum werden auch in diesem Jahr Thomas Hayo und Michael Michalsky die Kandidatinnen bewerten. Das ist tatsächlich ungewöhnlich: Normalerweise wechselt Heidi ihre Co-Juroren fast von Staffel zu Staffel - nur Thomas Hayo hat sich mittlerweile zum festen Bestandteil der Sendung entwickelt. Er ist schon seit 2011 dabei.

Wann startet GNTM 2017?

"Germany's Next Topmodel" startet immer im ersten Quartal. Den genauen Sendetermin hat ProSieben bislang allerdings noch nicht enthüllt.

Was macht GNTM-2016-Gewinnerin Kim Hnizdo?

Nach ihrem Sieg in der letzten Staffel schaffte es Kim Hnizdo, sich als Model zu etablieren und zieht weiterhin zahlreiche Jobs an Land. Direkt nach der Sendung machte sie mit Liebesgerüchten um die Zweitplatzierte Elena Carrière Schlagzeilen. Die beiden sind immer noch gute Freundinnen, allerdings kein Paar. Nach der Trennung von Alexander "Honey" Kehn ist Kim nach wie vor Single. Gerüchten zufolge sollte sie sogar in der GNTM-2017-Jury sitzen. Daraus scheint jedoch nichts zu werden, denn die Jurybank ist mit Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky schließlich schon voll besetzt.

Ab wann darf man bei GNTM mitmachen?

Mitmachen dürfen alle Mädchen ab 18 Jahren. Wer jünger ist, braucht eine Einverständniserklärung der Eltern, um zum GNTM-Casting gehen zu dürfen. 16 Jahre ist jedoch die unterste Altersgrenze. Alle Mädchen müssen einen gültigen Reisepass, einen Bikini, High Heels und ggf. die Einverständniserklärung zum Casting mitbringen.

So läuft das GNTM-Casting:

Schon ab dem 26. August 2016 machte sich Jury-Chefin Heidi Klum wieder nach den schönsten Mädchen Deutschlands Ausschau halten. Insgesamt finden elf GNTM-Castings in neun deutschen Städten statt.

Das sind die GNTM-Castingtermine 2017:

26.08.2016 – 13:00-19:00 (Köln)

27.08.2016 – 13:00-19:00 (Dortmund)

28.08.2016 – 13:00-19:00 (Frankfurt)

02.09.2016 – 13:00-19:00 (Hamburg)

03.09.2016 – 13:00-19:00 (Hannover)

04.09.2016 – 13:00-19:00 (Berlin)

14.09.2016 – 13:00-19:00 (Stuttgart)

15.09.2016 – 11:00-17:00 (Stuttgart)

16.09.2016 – 12:00-18:00 (Nürnberg)

17.09.2016 – 13:00-19:00 (München)

18.09.2016 – 11:00-17:00 (München)

GNTM 2017: Die ersten Kandidatinnen

Anastasia

Alix

Rose

Celine

#saturdayvibes #blueeyes #scoutme #grunge #weekendfun Ein von CÉLINE B. (@celinebthmn) gepostetes Foto am 12. Nov 2016 um 4:56 Uhr

Eva

Valeria

Zara macht sexy. Ein von Valeria Lelikova (@the.vel) gepostetes Foto am 30. Nov 2016 um 13:40 Uhr

Tabea