GNTM 2017: Céline Bethmann sorgt für Megalacher mit Penis Bild - Sie gilt als große Favoritin: Céline Bethmann! Aber auch ihr kann mal eine kleine Fotopanne passieren. Auf einem Bild bei Instagram posiert sie wie gewohnt, sieht so toll aus wie immer. Und doch gibt es in den Kommentaren erstmal nur Gelächter. Stimmte etwas nicht mit ihr? Nein, an ihr ist nichts? Oder doch? Ist da etwas mehr zu sehen, als wir bei ihr zu sehen erwartet hätten?

GNTM 2017: Welche von den 4 Finalisten ist eure Gewinnerin?

Für einen kurzen Augenblick sieht es tatsächlich so aus, als würde ihr ein riesiger Penis aus dem kurzen Kleid heraushängen. Klar, dass da auch einige Fans lachen müssen. Natürlich erkennt man direkt, dass es sich nicht um ein männliches Geschlechtsorgan handelt. Aber was ist es?

Ein Beitrag geteilt von CÉLINE B (@2017.topmodel.celine) am 20. Mai 2017 um 8:18 Uhr

Es ist der Fuß und der Schuh einer anderen GNTM-Kandidatin, die im Hintergrund steht. Die Perspektive lässt dieses Bild nun für viele Fans zu einer witzigen Fotopanne werden. Kaum ein Kommentar bezieht sich nicht auf den vermeintlichen Riesenpenis. Céline Bethmann selber übergeht diese Diskussion und äußert sich nicht weiter dazu.

Schaden wird ihr das sicherlich nicht, denn das Influencer-Ranking bei GNTM führt sie nachwievor an und diese gigantische Zahl an Followern sind die Grundlage für eine Karriere, die ihr keiner mehr nehmen kann, egal ob sie gewinnt oder verliert.