GNTM 2017-Fotobeweis: Heidi Klum baut für die neue Staffel auf Sex!

Ups, das sind aber ziemlich tiefe Einblicke. Heidi Klum ist schon ganz fleißig mit den Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel beschäftigt und offenbar setzt die Modelmama auf deutlich mehr Sex. Es gibt bereits erste Fotos von der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ und die lassen wirklich…. ähhhm… TIEF blicken.

WENN.com

Dieses Shooting ist wirklich heiß!

Für ein Fotoshooting hat Heidi Klum auf dem Hollywood Boulevard ein Set für ein Shooting aufbauen lassen. Auf einem fahrenden Bett ging es heiß her, die GNTM-Kandidatinnen wurden in sehr knappe Dessous der Unterwäschelinie '“Heidi Klum Intimates“ gesteckt und mussten sich auf dem Bett auf halbnackten Männermodels herumräkeln. Dieses Shooting war definitiv extrem freizügig und die Mädels haben richtig viel nackte Haut gezeigt, vielleicht zu viel? Die ersten Fotos des Shootings sehen teilweise schon fast ein bisschen obszön aus, aber leider muss man ja noch auf das Endergebnis warten.

GNTM 2017 könnte sich durchaus spannend gestalten. Diese extrem freizügigen Fotos sind schon fast ein kleiner Schock. Auch wenn Heidi Klum gerne und oft viel Haut zeigt und das auch von ihren Mädchen verlangt, so viel Sex am Set sieht man selten. Außerdem tobte hinter den Kulissen ein fieser Streit mit Prinz Frédéric, der Heidi Klum schwere Vorwürfe macht. Der Witwer der verstorbenen Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor hat sich ziemlich heftig über das Model aufgeregt. Allerdings steht ProSieben hinter Heidi Klum und bestreitet die Vorwürfe von Prinz Frédéric vehement. Die ganze Geschichte lest IHR HIER!