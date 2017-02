GNTM 2017: Heidi Klum holt Star-Designer in die Jury

Philipp Plein wird „Germany’s next Topmodel“ ordentlich aufmischen. Der Star-Designer wird Juror – allerdings nur für eine Folge.

Philipp Plein soll im GNTM-Halbfinale dabei sein und die Girls begutachten, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. Vor knapp zehn Jahren startete der Designer durch. Heidi Klum hat damals ihre Topmodels in einer seiner Shows laufen lassen.

Philipp Plein ist einer der bekanntesten Designer weltweit und hat mehrere Boutiquen. Zunächst studierte er damals Jura in München, hat sich später aber der Mode zugewandt. Er arbeitete mit zahlreichen Stars zusammen – unter anderem modelten Lindsay Lohan und Naomi Campbell für ihn. Bei der Fashion Week in New York saßen Madonna, Paris Hilton und Kylie Jenner bei seiner Show in der ersten Reihe.