GNTM 2017: Heiratsantrag auf der Bühne - Das haben wir im TV nicht gesehen! Zugegeben, so richtig spannend war es dann doch nicht beim Finale von GNTM 2017. Schon lange vorher galt Céline Bethmann als Favoritin und wurde nun auch zur Gewinnerin. Die schönste Überraschung der Show geschah gar nicht vor der Kamera, sondern in der Werbepause.

Zuschauer Michael hatte sich etwas ganz besonderes für seine Freundins Joana überlegt. Während der Werbepause kam er auf die Bühne und machte ihr einen Antrag. Unter dem Vorwand, sie würde an einem Gewinnspiel teilnehmen, holte der Moderator für die Pausen sie auf die Bühne, wo dann aber ihr Freund auf die Knie ging und ihr einen Antrag machte. Sie sagte "Ja" und die gefüllte Oberhausen Arena jubelte.

Die ganze Prozedur musste allerdings ziemlich zügig vonstattengehen. Immerhin musste der Antrag fertig sein, solange die Werbung lief. Denn in der Show im TV war von dem zukünftigen Ehepaar nichts zu sehen und es lief alles seinen gewohnten Gang. Und so standen dann am Ende der Show auch wie erwartet die beiden Favoritinnen Serlina Hohmann und Céline Bethmann auf der Bühne und letztere sicherte sich das GNTM-2017-Krönchen.