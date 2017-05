GNTM 2017: Leticia Wala-Ntuba zeigt plötzlich ihren Freund - Gar nicht so einfach, aber die GNTM-2017-Finalistin Leticia Wala-Ntuba konnte bis jetzt geheim halten, dass sie einen Freund hat. In der Castingshow verlor sie kein Wort darüber, dass sie fest vergeben ist. Nun, kurz vor dem Finale lässt sie die zuckersüße Pärchenbombe platzen.

Wir sehen, wie sie innig einen jungen Mann küsst. Von seinem Gesicht ist nur wenig zu sehen. Dazu schreib die GNTM-Finalistin: "Mein größter Supporter. Nach 15 langen Wochen habe ich es endlich ins Finale geschafft. Vielen lieben Dank für die ganzen lieben Nachrichten und die Glückwünsche! Und ganz besonders vielen lieben Dank an meine besten Freundinnen und an meinen Freund! Ich liebe euch!"

Auch in der Folge, in der die anderen GNTM-Kandidatinnen von ihrem Freund besucht wurden, blieb Leticia zunächst alleine, thematisierte aber auch nicht, dass ihr Freund nicht da war.

GNTM-2017: Leticia, Romina, Céline und Serlina haben es ins Finale geschafft

Ahh wie süß! Möglicherweise wird sie die Unterstützung ihrer Liebsten aber brauchen. Momentan gilt sie durch verschiedene Rankings eher als Außenseiter. So konnten sich vor allem Céline Bethmann und Serlina Hohmann besonders in den sozialen Netzwerken gegenüber Leticia Wala-Ntuba und Romina Brennecke behaupten. Aber das alleine muss noch nichts bedeuten, denn am Ende entscheidet immer noch Heidi Klum, wer die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2017 wird.