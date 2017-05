GNTM 2017: Sie ist eure Gewinnerin - Schon früh wurde in Céline Bethmann eine der Favoritinnen gesehen. Auch Ex-GNTM-Girl Fata Hasanovic glaubte an den Sieg von Céline. Doch auf der anderen Seite galt auch Fata lange als Favoriten, ehe sich das Blatt dann doch gewendet hat. Und so sehen wir auch im InTouch Online Voting, dass Céline möglicherweise nur zweite werden könnte. Denn im Voting wird Serlina als Gewinnerin gesehen. Sie liegt mit 48% vor Célina für die 41% gestimmt haben.

GNTM 2017: Sie ist für Fata Hasanovic die Gewinnerin bei Heidi Klum

Ähnlich wie bei dem Influencer Ranking von ProSieben selbst, sind Leticia und Romina etwas abgeschlagen. Die Popularität, die Céline Bethmann und Serlina Hohmann im Netz haben, bleibt klar unangefochten. So liegen Leticia mit 6% und Romina mit 5% dicht beieinander, aber ganz weit weg von den beiden Favoritinnen. Doch während bei vielen anderen Castingshows der Zuschauer ein Mitspracherecht hat, bestimmt bei GNTM allein die Jury, wer die Gewinnerin von GNTM 2017 wird.

Aber! Wer wird Heidis GNTM 2017 Gewinnerin?

Und das heißt genau genommen wahrscheinlich, dass Heidi und Günther Klum den Daumen nach ober oder nach unten zeigen. Schließlich ist Papa-Klum mit seiner Agentur ONEeins derjenige, der die GNTM-Gewinnerin vermarkten muss. Das bedeutet andererseits aber auch, dass die hohe Netz-Popularität, die Serlina und Céline haben, durchaus auch für Heidi und Günther Klum ein Argument sein könnte. So wäre es dann doch eine ziemliche Überraschung, wenn doch Romina Brennecke oder Leticia Wala-Ntuba zur Gewinnerin von GNTM 2017 gemacht wird.

GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo direkt nach dem Sieg in der Kritik!

Doch schon längst entscheidet der erste Platz in der Casting-Show nicht mehr über Erfolg oder Misserfolg. So hat Fata Hasanovic ein Dreifaches an Facebook-Fans und auch bei Instagram gut 100.000 Abonnenten mehr als die 2016er Gewinnerin Kim Hnizdo. Ob sie damit ein erfolgreicheres Model ist, ist damit nicht gesagt, aber der Erfolg im Internet ist definitiv höher und das heißt auch, dass es bei Fata auch geschäftlich nicht unbedingt schlecht läuft.