GNTM 2017: Steht die Gewinnerin schon lange fest?

Die aktuelle Staffel von GNTM läuft auf Hochtouren, das große Finale der Castingshow ist noch in weiter Ferne. Doch in Wahrheit scheinen die Würfel schon gefallen zu sein. Steht die GNTM-Gewinnerin etwa schon fest? Heidi Klum tauchte nämlich in attraktiver Begleitung bei der amfAR-Gala in New York auf. Die GNTM-Kandidatinnen Letitia Wala-Ntuba (18) und Lynn Petertonkoker (18) schwebten gemeinsam mit der Model-Mama über den roten Teppich. Dass Heidi Klum alle Jahre wieder Kandidatinnen aus der aktuellen Staffel zu der Gala mitbringt, ist nichts Besonderes. Wie weit es die Mädels dann letztendlich in der Show schaffen, schon. Denn Frau Klum erscheint grundsätzlich mit Finalistinnen, bzw sogar Gewinnerinnen von GNTM im Schlepptau auf der amfAR-Gala.

Heidi Klum lässt sich gerne von GNTM-Finalistinnen begleiten

So erschien Heidi Klum 2012 beispielsweise mit Luisa Hartema und Sarah-Anessa Hitzschke bei dem Event, im Jahr 2013 mit Lovely Enebechi und Maike van Grieken und 2016 mit Kim Hnizdo und Elena Carrière. Kann das wirklich noch Zufall sein? Eigentlich nicht, man kann durchaus schon jetzt davon ausgehen, dass Letitia Wala-Ntuba und Lynn Petertonkoker ins GNTM-Finale 2017 kommen. Doch welche von ihnen wird wohl den Titelt holen? So viel Geduld müssen Fans der Castingshow dann wohl doch noch aufbringen. Und ob die Gewinnerin tatsächlich schon fest steht, ist auch nur rein spekulativ. Aber eins ist zumindest sicher, von Letitia und Lynn wird man in dieser Staffel noch so einiges zu sehen bekommen.