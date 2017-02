GNTM 2017: Transgender-Model Giuliana begeistert die Jury

Sie ist eine der ungewöhnlicheren Kandidatinnen bei ‚Germany’s next Topmodel’: Giuliana Farfalla wurde als Junge geboren, hat sich aber schon immer im falschen Körper gefühlt. Sie hat den großen Schritt gewagt und sich zur Frau umoperieren lassen und jetzt würde man nie mehr auf die Idee kommen, dass Giuliana früher eigentlich einmal Pascal war. Warum also nicht ihr Glück bei GNTM versuchen?

Beim offenen Casting stellt sich die 20-jährige Thomas Hayo und Michael Michalsky vor und erntet nur Lob. Ja, die beiden reißen sich sogar regelreicht um die schöne Brünette! „Ich könnte mir vorstellen, dass du perfekt in Team Thomas passt“, stellt Thomas direkt klar und sagt ihr eine große Karriere als internationales Topmodel voraus. Aber auch Michael will sie unbedingt in seinem Team haben: „Ich suche nebenbei natürlich auch eine Muse für meine Kollektion, das kann er dir natürlich nicht bieten. Du bist eigentlich ne Michalsky-Frau.“

Giuliana ist völlig überwältigt, dass sie so gutes Feedback bekommt und entscheidet sich letztendlich für Team Michael. Eine große Niederlage für Thomas: „Ich muss ehrlich sagen, das ist schon ein Mädchen, das ich faszinierend fand und sehr sehr gerne in meinem Team gehabt hätte. Ich war da schon sehr enttäuscht.“ Offensichtlich hat Giuliana genau das, was die Juroren von GNTM suchen und das obwohl sie erst seit kurzem eine Frau ist!

„Ich persönlich bewundere ja Menschen, die es geschafft haben ihr Leben so zu leben und zu der Person zu werden, die sie immer werden wollten“, meint Michael anerkennend. „Das ist ein unheimlich schwerer Weg, der unheimlich viel Mut erfordert und jeder der diesen Weg gegangen ist, ist in meinen Augen eine Superheldin. Und das fasziniert mich eben zusätzlich zu der Tatsache, dass Giuliana super aussieht und ein tolles Topmodel sein könnte.“