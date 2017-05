GNTM 2017: Welche von den 4 Finalisten ist eure Gewinnerin? - Die letzten vier stehen fest. Célina Bethmann, Leticia Wala-Ntuba, Serlina Hohmann, Romina Brennecke! Und wie schon von diversen Topmodel-Experten vorhergesagt, haben es Céline Bethmann und Leticia Wala-Ntuba geschafft in die große Finalshow zu kommen. So sah bereits Fata Hasanovic in Céline eine Favoritin auf den Sieg. Boris Entrup plapperte schon im Voraus aus, das eine dunkelhäutige Kandidatin und eine Blondine mit im Finale stünden. Auch damit hatte er recht. Und da zu dem Zeitpunkt Leticia die einzige dunkelhäutige Kandidatin war, war klar, über wen Entrup da sprach.

GNTM 2017: Verrät Boris Entrup schon die Gewinnerin?

Wer ist GNTM 2017 Gewinnerin beim Publikum?

Wer nun die Gewinnerin sein wird, liegt nun in den Händen von Heidi Klum, Michael Michalski und Thomas Hayo. Ginge es nur nach den Zuschauern, hätte wohl Céline die besten Chancen als Gewinnern von "Germany's Next Topmodel" hervorzugehen. Denn sie dominiert derzeit das Influencer-Ranking der Models. In den Kategorien Instagram und Google Anfragen ist sie stärker als alle anderen Finalistinnen. Bei Facebook und den Videoaufrufen muss sie sich doch gegen Co-Finalistin Serlina Hohmann geschlagen geben. Ginge es nur um das Publikum dürften Leticia und Romina eher weniger Chancen auf den Sieg haben.

Aber wie sieht es denn bei den InTouch-Lesern aus? Wer ist eure GNTM 2017 Gewinnerin?