GNTM 2017: Wer gewinnt "Germany's Next Topmodel"?

GNTM 2017: Wer gewinnt "Germany's Next Topmodel"?

Nur eine kann "Germany's Next Topmodel" werden - das dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben. Heidi Klum wiederholt es schließlich nur zu gerne in ihrer Sendung, und das seit mittlerweile elf Staffeln.

Doch wer hat in diesem Jahr die Nase vorn und beerbt Kim Hnizdo als GNTM-Gewinnerin?

GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo direkt nach dem Sieg in der Kritik!

Im Rennen sind noch elf Mädchen, und so langsam geht es aufs Finale zu. Was glaubt Ihr: Wer wird "Germany's Next Topmodel 2017"? Macht mit bei unserem Voting und stimmt für Eure Favoritin ab: