GNTM-Beauty Fata Hasanovic: Trennung von Klum-Agentur!

Da hat noch ein Lämmchen den Stall verlassen. Die GNTM-Drittplatzierte aus dem Jahr 2016, Fata Hasanovic, hat mittels Anwalt ihre Trennung von der Klum-Agentur durchgesetzt-. Wie „Bild“ weiß, wird die Kündigung am 13. Mai 2017 gültig. Es soll Streitigkeiten um Gagen gegeben haben. Fata Hasanovic wir künftig von „On 1 Model Management“ vertreten. Agentur-Chefin Dr. Jeannine Lehnert musste in einem Rechtstreit mit Günther Klum um den Namen ihrer Agentur kämpfen: „Unsere Agentur gibt es seit 2003. Die von Herrn Klum wurde erst 2004 bekannt. Ich bin froh über das Urteil.“ Die Agentur von Heidi Klums Vater läuft nun unter dem Namen „OneEins fab Management“.

GNTM: Fata Hasanovic startet jetzt auch auf Youtube durch

Fata Hasanovic ist als Influencer erfolgreich

Fata Hasanovic hat sich nach ihrer GNTM-Teilnahme ein zweites Standbein als Influencer aufgebaut. Das junge Model hat nicht als erstes GNTM-Küken de Klum-Stall verlassen. Elena Carrière, die 2016 auf dem zweiten Platz landete, kündigte sich sogar umgehend nach dem Finale ihrem Vertrag mit der Agentur von Günther Klum. Und auch aus anderen Staffeln liefen Heidis Papa die Mädchen schon scharenweise davon. Auch einige GNTM-Gewinnerinnen kehrten Günther Klum ihre knackige Kehrseite zu. So wollten Jana Beller, Luisa Hartema, Stefanie Giesinger und Co. lieber auf eigenen Füßen stehen und ihre Karriere selbst in die Hand nehmen. Bleibt abzuwarten, wie sich die Mädchen der diesjährigen Staffel entscheiden werden.

